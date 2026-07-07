Мужчина украл смартфон с дачного участка в Амурске

70-летняя амурчанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже смартфона. Она рассказала, что оставила телефон на веранде дачного дома и ушла пропалывать грядки. Вернувшись, женщина не обнаружила телефон на месте. Ущерб она оценила в 9 тысяч рублей. Полиция задержала 52-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за подобные преступления. Мужчина рассказал, что обратил внимание на дачный участок и подошел поближе, чтобы изучить обстановку и растения. Увидев телефон на веранде, мужчина решил забрать его себе. Убедившись, что рядом никого нет, он взял имущество и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Телефон изъяли и вернули хозяйке. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.