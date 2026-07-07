Капитан сборной Венесуэлы по волейболу погиб в результате землетрясения

Капитан сборной Венесуэлы по волейболу Вильнер Ривас погиб в результате мощных подземных толчков, информирует пресс-служба Федерации волейбола.
Ривас числился пропавшим без вести.
«Венесуэльская федерация волейбола присоединяется к скорби, которая поглощает всю венесуэльскую волейбольную семью. Искренние соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде и близким», — говорится в сообщении.
Ривасу был 31 год. Кроме того, жертвами землетрясения стали супруга и сын спортсмена.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 995 афтершоков.
Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 3342, травмы получили 16 740 человек.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.