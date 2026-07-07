Благоустройство дамбы Южного округа в Хабаровске завершится в сентябре

Ход работ на этом объекте проверил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с депутатом Госдумы РФ Максимом Ивановым. Работы ведутся в строгом соответствии с установленным графиком. Строители уже уложили асфальт на самой дамбе и брусчатку на входе в Амурский затон с обеих сторон. Кроме того, подрядчики приступили к обустройству беговой дорожки на дамбе, а также начали штукатурить бетонный парапет этого защитного сооружения и приступили к прокладке освещения. Одновременно ведется благоустройство нового сквера «Сад камней» возле жилого комплекса «Полюса». Также уже изготовлены скамейки, урны и качели, которые вскоре появятся на дамбе. «У подрядчика есть четкий график с промежуточными сроками по каждому этапу. Продолжим следить за тем, как преображается эта территория, чтобы не было отставания по срокам. Наша задача — сделать здесь удобное, безопасное и красивое пространство, где хабаровчане и гости города смогут гулять с детьми, заниматься спортом и просто отдыхать у воды», — заявил Дмитрий Демешин.