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Танкер атакован снарядом у берегов Омана, произошел пожар

У побережья Оманского залива неизвестный снаряд поразил танкер.

Источник: Комсомольская правда

Танкер, следовавший у побережья Омана, получил повреждения после атаки неизвестным снарядом. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

Инцидент произошел примерно в восьми километрах к востоку от населенного пункта Лимах, По данным центра, удар пришелся в левый борт судна, после чего на борту вспыхнул пожар.

В ведомстве уточнили, что никто из членов экипажа не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что американские военные нанесли удар двумя ракетами Hellfire по нефтяному танкеру в районе Оманского залива. Целью стало судно Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау. Танкер пытался вывезти нефть из Ирана через акваторию.

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