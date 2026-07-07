Танкер атакован снарядом у берегов Омана, произошел пожар

Танкер, следовавший у побережья Омана, получил повреждения после атаки неизвестным снарядом. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).
Инцидент произошел примерно в восьми километрах к востоку от населенного пункта Лимах, По данным центра, удар пришелся в левый борт судна, после чего на борту вспыхнул пожар.
В ведомстве уточнили, что никто из членов экипажа не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее KP.RU сообщал, что американские военные нанесли удар двумя ракетами Hellfire по нефтяному танкеру в районе Оманского залива. Целью стало судно Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау. Танкер пытался вывезти нефть из Ирана через акваторию.