Испанский специалист Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии после завершения выступления команды на чемпионате мира. Решение было озвучено на пресс-конференции вскоре после поражения португальцев от сборной Испании в ⅛ финала турнира со счетом 0:1.
Подводя итоги своей работы, Мартинес поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что время, проведенное во главе национальной команды, стало для него особенным. Он также подчеркнул, что всегда будет с благодарностью вспоминать атмосферу и доверие, оказанные ему в Португалии.
52-летний тренер возглавил сборную в начале 2023 года и за это время привел команду к победе в Лиге наций сезона-2024/25. До работы с португальцами Мартинес на протяжении нескольких лет руководил сборной Бельгии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года — лучший результат в истории бельгийской команды.
Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду провёл последнюю игру за сборную Португалии, команда проиграла сборной Испании в ⅛ финала ЧМ-2026 и покидает чемпионат.