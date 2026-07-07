Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии

52-летний тренер возглавил сборную в начале 2023 года и за это время привел команду к победе в Лиге наций сезона-2024/25. До работы с португальцами Мартинес на протяжении нескольких лет руководил сборной Бельгии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года — лучший результат в истории бельгийской команды.