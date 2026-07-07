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Буцкая призвала уравнять выплаты за долгий брак во всех регионах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считает, что мера будет способствовать укреплению института семьи.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Региональные выплаты семьям за долгий брак должны быть единообразны по всей стране и предусматривать индексацию. Такое предложение высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в письме министру труда Антону Котякову, документ есть в распоряжении ТАСС.

Буцкая отметила, что в России отсутствует единая федеральная выплата к юбилею совместной жизни, при этом в отдельных регионах такие меры уже действуют, но их размер и условия существенно различаются. По словам депутата, в некоторых регионах выплаты отсутствуют вовсе.

«Предлагаем рекомендовать субъектам Российской Федерации обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 25, 50 лет и более, с последующей индексацией и сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам», — сказано в письме.

По мнению автора запроса, указанная мера будет способствовать укреплению института семьи, повышению общественного признания длительного брака и формированию единого подхода к поддержке семейных ценностей на всей территории страны.

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