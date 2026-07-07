Буцкая призвала уравнять выплаты за долгий брак во всех регионах

Буцкая отметила, что в России отсутствует единая федеральная выплата к юбилею совместной жизни, при этом в отдельных регионах такие меры уже действуют, но их размер и условия существенно различаются. По словам депутата, в некоторых регионах выплаты отсутствуют вовсе.