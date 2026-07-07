Игроки «СКА-Нефтяника» встретятся с хабаровскими болельщиками

Во встрече примут участие все игроки и тренеры хабаровской команды. Встреча пройдет в пятницу, 10 июля, в 18:00 в арене «Ерофей». Попасть на нее сможет любой желающий через южный вход арены на первом этаже (со стороны главной автопарковки «Ерофея»). Это мероприятие пройдет в формате «вопрос — ответ»: болельщики смогут задать игрокам и тренерам «кабанов» вопросы о подготовке команды к новому сезону и целях «СКА-Нефтяника» в следующем чемпионате, получив на них ответы из первых уст.