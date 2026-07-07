Хабаровчане и приморцы чаще всего пользуются арендой самокатов

Городские сервисы аренды самокатов становятся всё популярнее у жителей России. В топ регионов по интересу к кикшерингу вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики «МегаФона» и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, традиционно оказалась Москва, Краснодарский край, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербург. В топ по использованию кикшеринга также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. По данным Whoosh, Екатеринбург — лидер среди городов по доле жителей, пользующихся сервисом. — показатель составляет более 68%.
Основная аудитория сервисов кикшеринга — мужчины, на них приходится около 70%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако их доля постепенно растет в старших возрастных группах. Так, среди пользователей 18−24 лет женщины составляют 21%, то в группе 35−44 лет — уже 23%, а среди абонентов 55−64 лет — 34%.
Самые активные пользователи сервисов — это россияне 35−44 лет (40%). Ещё 32% приходятся возрастную категорию 25−34 года. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14%. При этом на молодежную категорию (18−24 года) приходится лишь 13%. Россияне старше 65 лет также пользуются кикшерингом, но их доля составляет около 1%.
Между тем среди дальневосточников чаще всего самокаты арендуют жители Хабаровского края и Приморья. В топ-3 любителей кикшеринга также вошли абоненты Камчатского края, среди которых 20% это те, кому от 18 до 24 лет. Молодежь Камчатки активнее, чем их ровесники из других восточных регионов, пользуются самокатами.
Для того, чтобы в путешествиях по стране поездки на самокатах для дальневосточников стали выгодным и комфортным выбором, МегаФон создал опцию «5G МегаГород» с доступом к Whoosh. Абоненты получат до 60 бесплатных стартов в месяц на самокатах, до 20 минут бесплатного бронирования и приветственные вушбаллы: 300 для новичков и 100 для опытных пользователей. Приложение Whoosh для клиентов опции останется доступным, даже если закончились гигабайты по тарифу. Кроме того, в неё входит ускорение мобильного интернета в сетях 4G, дополнительный пакет мобильного интернета — +25 Гб (или +50 Гб для Москвы и Санкт‑Петербурга) к базовому тарифу, а также 100 дополнительных SMS.