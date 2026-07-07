Хабаровчане и приморцы чаще всего пользуются арендой самокатов

Для того, чтобы в путешествиях по стране поездки на самокатах для дальневосточников стали выгодным и комфортным выбором, МегаФон создал опцию «5G МегаГород» с доступом к Whoosh. Абоненты получат до 60 бесплатных стартов в месяц на самокатах, до 20 минут бесплатного бронирования и приветственные вушбаллы: 300 для новичков и 100 для опытных пользователей. Приложение Whoosh для клиентов опции останется доступным, даже если закончились гигабайты по тарифу. Кроме того, в неё входит ускорение мобильного интернета в сетях 4G, дополнительный пакет мобильного интернета — +25 Гб (или +50 Гб для Москвы и Санкт‑Петербурга) к базовому тарифу, а также 100 дополнительных SMS.