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Польша резко уменьшила военную помощь Украине

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша значительно сократила поставки оружия Украине.

Источник: Комсомольская правда

Варшава значительно уменьшила военную помощь Украине — «все, что могли отдать, уже отдали». Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что-то, что можно было отдать, уже отдано», — сказал он для журналистов.

Он уточнил, что кабинет премьер-министра Дональда Туска поставил Украине широкий спектр вооружений и снаряжения: ракеты для систем Patriot, реактивные системы, управляемые авиабомбы, боеприпасы для гранатометов, оборудование и комплектующие для авиатехники, радиолокационные станции для ПВО, а также артиллерийские и танковые снаряды и средства индивидуальной экипировки.

Польский министр добавил, что стоимость поставок, поступивших от его правительства с 2024 по 2026 год, составляет около 1,55 млрд злотых (примерно 412 млн долларов).

Кроме этого, накануне Туск вспомнил о напряженности в отношениях с Киевом и предупредил польскую делегацию о необходимости быть осторожнее на саммите НАТО, когда речь зайдет о помощи Украине. Премьер заявил, что Польша устала быть единственной, кто «проявляет добрую волю».

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