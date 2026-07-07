Польша резко уменьшила военную помощь Украине

Кроме этого, накануне Туск вспомнил о напряженности в отношениях с Киевом и предупредил польскую делегацию о необходимости быть осторожнее на саммите НАТО, когда речь зайдет о помощи Украине. Премьер заявил, что Польша устала быть единственной, кто «проявляет добрую волю».