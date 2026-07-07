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В ГД напомнили о запрете вывешивать списки должников в подъездах

Такая практика нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни и законодательство о персональных данных, отметил депутат Дмитрий Свищев.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Управляющие компании не имеют права размещать в подъездах многоквартирных домов списки должников с фамилиями и суммами задолженности, поскольку это нарушает законодательство о персональных данных. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые жалуются на УК: вывесили список с фамилиями и суммами долгов на дверях подъезда. И всем соседям видно, кто и сколько должен. Это называется “прилюдное унижение”. И это незаконно. УК не имеет права публиковать персональные данные жильцов», — сказал Свищев.

Он отметил, что такая практика нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни и положения закона «О персональных данных». За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 13.11 КоАП РФ, штраф для юридических лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Свищев напомнил, что управляющие компании могут уведомлять жильцов о задолженности законными способами: через квитанции, электронную почту, личный кабинет в ГИС ЖКХ, письменные уведомления или в рамках судебного взыскания. «Никаких черных списков на всеобщем обозрении. УК должна работать по закону», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также рекомендовал жильцам, обнаружившим список должников в подъезде, зафиксировать нарушение, направить претензию в управляющую компанию, а при отсутствии реакции обратиться с жалобой в Роскомнадзор или прокуратуру. При необходимости, добавил он, граждане могут потребовать в суде компенсацию морального вреда.

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