В ГД напомнили о запрете вывешивать списки должников в подъездах

«Ко мне на приемы приходят люди, которые жалуются на УК: вывесили список с фамилиями и суммами долгов на дверях подъезда. И всем соседям видно, кто и сколько должен. Это называется “прилюдное унижение”. И это незаконно. УК не имеет права публиковать персональные данные жильцов», — сказал Свищев.