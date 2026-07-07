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В Еврейской автономной области госавтоинспекторы провели рейд по тонировке

16 нарушителей устранили плёнку на месте в ЕАО.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области сотрудники Госавтоинспекции провели масштабные мероприятия по выявлению автомобилей с незаконной тонировкой стёкол. Профилактический рейд прошёл на дорогах региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Еврейской автономной области, в ходе проверки было остановлено 19 водителей, чьи транспортные средства не соответствовали установленным нормам светопропускаемости. Инспекторы не только выписывали штрафы, но и оформляли официальные требования об устранении нарушения в установленный срок. В результате трое водителей получили предписания, а ещё 16 устранили тонировку на месте.

Согласно действующему законодательству, штраф за управление автомобилем с тонировкой, нарушающей требования технического регламента, составляет 500 рублей. Допустимые нормы светопропускания: лобовое и передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70 процентов света, для задних стёкол ограничений нет при наличии зеркал заднего вида. Профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе и будут продолжены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru