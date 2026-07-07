В Еврейской автономной области госавтоинспекторы провели рейд по тонировке

Как сообщили в Госавтоинспекции Еврейской автономной области, в ходе проверки было остановлено 19 водителей, чьи транспортные средства не соответствовали установленным нормам светопропускаемости. Инспекторы не только выписывали штрафы, но и оформляли официальные требования об устранении нарушения в установленный срок. В результате трое водителей получили предписания, а ещё 16 устранили тонировку на месте.