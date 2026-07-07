Пенсионер за рулем сбил школьника на «зебре» в Комсомольске

6 июля в районе дома № 23 на улице Дикопольцева 76-летний водитель на Toyota Light Ace, двигаясь со стороны Вокзальной улицы в сторону Ленина, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 7-летнего пешехода. Ребенок госпитализирован с травмами.