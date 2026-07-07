Мурашко: все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты

Министр добавил, что существуют программы с ИИ, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. По его словам, такие программы — это системы поддержки принятия решений, а сами электронные карты являются основой.