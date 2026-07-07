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Мурашко: все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты

Министр здравоохранения добавил, что в некоторых регионах применяется программное обеспечение с ИИ.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Электронные медкарты есть во всех учреждениях», — сказал он.

Помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с ИИ, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента.

Министр добавил, что существуют программы с ИИ, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. По его словам, такие программы — это системы поддержки принятия решений, а сами электронные карты являются основой.