Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у побережья Сахалина

Землетрясение магнитудой 3,3, которое ощущалось жителями, произошло утром 7 июля на западе Сахалина. Об этом представителям РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 3,3 с эпицентром в 4 километрах северо-восточнее села Поречье Углегорского района произошло в 08.23 (00.23 мск) 7 июля», — рассказала подробности специалист.
Семенова отдельно уточнила, что очаг этого землетрясения залегал на глубине 18 километров. Толчки были силой до трех баллов, их почувствовали жители двух сел — Краснополье и Поречье. Однако угроза цунами после этого землетрясения не объявлялась.
Ранее KP.RU сообщал, что у берегов Сочи зарегистрировали землетрясение. Подземный толчок магнитудой 3,6 по шкале Рихтера произошел в акватории Черного моря. Активность была зафиксирована на глубине 5 километров примерно в 18 километрах от береговой линии.