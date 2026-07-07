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Роналду расплакался после вылета сборной Португалии с ЧМ по футболу

Капитан команды Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу.

Капитан команды Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета с последнего для себя чемпионата мира по футболу.

В понедельник, 6 июля, португальская сборная проиграла команде Испании (0:1) в ⅛ финала мирового первенства. Днем ранее футболист сообщил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры 41-летний Роналду не смог сдержать слез.

Он делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий в мировых первенствах (по шесть). Также форвард является единственным игроком в истории, который забивал на шести турнирах. В рамках соревнований пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел 27 матчей и забил 11 голов.

Испанская сборная со счетом 1:0 одержала победу над командой Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч проходил в Арлингтоне (американский штат Техас).

4 июля сборная Аргентины с трудом обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. На 29-й минуте нападающий аргентинской сборной Лионель Месси открыл счет. Но на 59-й минуте полузащитник команды Кабо-Верде Дерой Дуарте также забил гол и восстановил равенство. Основное время завершилось вничью 1:1. В ⅛ финала сборная Аргентины встретится с командой Египта.

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