Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе осенью

Кроме этого, ТК РФ не дает работодателям права налагать на сотрудников штрафы, поскольку эта мера не предусмотрена в качестве дисциплинарного взыскания. При этом работодателям важно не забывать о своевременной выплате премий. Задержка в перечислении средств может обернуться штрафом в размере до 50 тыс. рублей.