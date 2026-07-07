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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе осенью

Россиян ждёт короткая рабочая неделя в начале ноября.

Источник: Комсомольская правда

В начале ноября россиян ждет короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства. А 3 ноября станет предпраздничным сокращенным днем. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

«При этом 3 ноября станет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час», — сказал он для РИА Новости.

В свою очередь в Минтруда отметили, что компании по договоренности с сотрудниками могут вводить как четырех-, так и шестидневную рабочую неделю, это прямо разрешено Трудовым кодексом.

Кроме этого, ТК РФ не дает работодателям права налагать на сотрудников штрафы, поскольку эта мера не предусмотрена в качестве дисциплинарного взыскания. При этом работодателям важно не забывать о своевременной выплате премий. Задержка в перечислении средств может обернуться штрафом в размере до 50 тыс. рублей.