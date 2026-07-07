Продукты на севере Хабаровского края стали намного дешевле

С апреля нынешнего года в Хабаровском крае доставка продовольственных товаров в Охотск авиатранспортом осуществляется по субсидированному тарифу, он снижен почти на 70 процентов. Во время рабочей поездки в Охотский округ глава региона Дмитрий Демешин побывал в магазинах и оценил, как это сказалось на ценах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».