Продукты на севере Хабаровского края стали намного дешевле

С апреля нынешнего года в Хабаровском крае доставка продовольственных товаров в Охотск авиатранспортом осуществляется по субсидированному тарифу, он снижен почти на 70 процентов. Во время рабочей поездки в Охотский округ глава региона Дмитрий Демешин побывал в магазинах и оценил, как это сказалось на ценах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Наш Президент Владимир Путин ставит перед нами четкую задачу — особое внимание уделять повышению качества жизни людей в труднодоступных районах. И мы это в Хабаровском крае делаем. В числе приоритетных задач — северный завоз продовольствия и топлива, — отметил губернатор.
Стоимость доставки одного килограмма груза для предпринимателя теперь составляет 200 рублей вместо прежних 620−670 рублей. Остальное возмещается из краевого бюджета.
С апреля по июль в Охотский округ завезли почти 40 тонн грузов: это овощи, фрукты, молочная продукция и другие товары. Они стали намного дешевле.
Жители рассказали Дмитрию Демешину, что зимой капуста стоила 500 рублей за килограмм, сейчас — 180. Подешевели не только овощи, но и фрукты. Например, яблоки в Охотске продаются по той же цене, что и в Хабаровске — от 250 рублей за килограмм в зависимости от сорта.
Десяток яиц, который раньше обходился охотчанам в 537 рублей, сейчас можно купить за 178 рублей. Снизились цены на молочную продукцию: творог, сметану, кефир.
План завоза продовольствия в северные районы края в этом году увеличен на 30 процентов — до более 51 тысячи тонн. На доставку социально значимых продуктов — как авиатранспортом, так и по морю — предусмотрено вдвое больше средств — 64 миллиона рублей.
— В ближайшее время успешный опыт Охотска распространим на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Такую задачу поставил краевому минпромторгу, — подчеркнул Дмитрий Демешин.