На Украине начали продавать сухпайки из помощи НАТО

Автор объявления также подчеркнул, что рацион имеет маркировку NATO Approved и якобы считается одним из лучших военных комплектов по калорийности, качеству блюд и разнообразию компонентов. При этом официальной информации о том, каким образом сухпайки попали на рынок, не приводится.