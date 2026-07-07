Роналду попрощался с ЧМ. Испанцы выбили португальцев и вышли в четвертьфинал

Полузащитник Бруну Фернандеш выразил сожаление от такого исхода, ведь португальцы ехали на чемпионат мира только за победой. «Очевидно, нам грустно. Мы приехали сюда с одной целью — выиграть все. К сожалению, мы были не на своем лучшем уровне. Я думаю, что сегодня в первом тайме мы играли лучше, но во втором допустили ту же ошибку, слишком низко расположившись в обороне и отдав мяч сопернику, — сказал Фернандеш, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола. — Когда такое случается, рано или поздно ты пропускаешь гол. Надо отдать должное Испании, у них есть качество, но я думаю, что если бы мы продолжали делать то, что в первом тайме, то могли бы добиться лучшего результата».