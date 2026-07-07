Роналду попрощался с ЧМ. Испанцы выбили португальцев и вышли в четвертьфинал

41-летний Роналду в воскресенье сообщил, что этот чемпионат мира станет для него последним в карьере. Рекордсмен по голам в матчах за сборную и пятикратный обладатель «Золотого мяча» ранее стал первым футболистом, забивавшем на шести мировых первенствах. На минувшем для португальцев турнире он забил 3 мяча в 5 матчах, всего в его активе 11 забитых мячей на 6 турнирах. Лучшим достижением Роналду на чемпионатах мира со сборной Португалии стало четвертое место в 2006 году.
Последний матч на чемпионате мира Роналду начал в стартовом составе. Но у него был только один по-настоящему голевой момент: в первом тайме Жоау Феликс скинул мяч после заброса во вратарскую, но Роналду не смог сильно пробить, поэтому голкипер испанцев Унаи Симон зафиксировал мяч. В целом игра была равной. Несмотря на счет 0:0, который держался до самого конца матча, команды создавали моменты у ворот соперников. В одном из них после удара защитника Нуну Мендеша мяч после рикошета попал в перекладину ворот Симона.
Испанцы были немного опаснее в атаке. Футболисты «Красной фурии» создали три момента, когда португальский вратарь Диогу Кошта по-настоящему вступил в игру и спас свою команду. Несмотря на ожидания, особой остроты от 18-летнего испанского вундеркинда Ламина Ямаля не было. Возможно, ключевым поворотом в игре могла также стать вынужденная замена Мендеша, вместо которого на 56-й минуте на поле вышел Нельсон Семеду.
Сборная Испании уже показывала на чемпионате мира классные розыгрыши, и один из них пришелся на решающий гол в матче с португальцами. На первой добавленной к основному времени минуте Родри и вышедшие на замену Ферран Торрес и Микель Мерино организовали гол. После простого фола рядом с центром поля испанцы решили быстро розыграть мяч, Родри сделал передачу на Торреса, а тот быстро переправил мяч в штрафную, и Мерино переиграл Кошту. Комбинация вышла такой простой и изящной, что португальцы оказались не готовы к такому повороту событий.
Интересно, что Роналду, можно сказать, предрек себе вылет на этой стадии. Во время второй паузы на водопой во втором тайме Роналду пододвинул к себе один из чемоданов персонала и сел на него. Это оказалось неудачным прогнозом — теперь Роналду уезжает с чемпионата мира, собрав свои вещи. По завершении матча Роналду не сдержал слез.
«Невероятный период».
Главный тренер сборной Португалии испанец Роберто Мартинес после матча объявил об уходе со своего поста. «Португальский народ может гордиться этой командой и этими игроками. Очень жаль. Мы тоже попали в перекладину. Я думаю, мы заслужили перевести игру в дополнительное время, — сказал Мартинес. — Мы хорошо оборонялись. Играли против одного из фаворитов в борьбе за победу на чемпионате мира. Возможно, нам просто не хватило везения. Удача сегодня была не на нашей стороне, но игра была очень равной. Это был невероятный период. Гордость, которую я не могу описать. Сила, энергия, которую нам подарил весь португальский народ, были невероятными».
Полузащитник Бруну Фернандеш выразил сожаление от такого исхода, ведь португальцы ехали на чемпионат мира только за победой. «Очевидно, нам грустно. Мы приехали сюда с одной целью — выиграть все. К сожалению, мы были не на своем лучшем уровне. Я думаю, что сегодня в первом тайме мы играли лучше, но во втором допустили ту же ошибку, слишком низко расположившись в обороне и отдав мяч сопернику, — сказал Фернандеш, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола. — Когда такое случается, рано или поздно ты пропускаешь гол. Надо отдать должное Испании, у них есть качество, но я думаю, что если бы мы продолжали делать то, что в первом тайме, то могли бы добиться лучшего результата».
Вратарь сборной Испании Симон помог команде установить уникальное достижение. Испанцы стали первой командой, не пропустившей в шести матчах чемпионата мира подряд. Эта серия началась с игры ⅛ финала турнира 2022 года против сборной Марокко (0:0, 0:3 по пенальти). После этого испанцы пять раз сохранили ворота в неприкосновенности по ходу турнира в 2026 году, дойдя до четвертьфинала.
В четвертьфинале сборная Испании сыграет с сильнейшим в матче США — Бельгия. Испанцы впервые с победного чемпионата мира 2010 года вышли в четвертьфинал турнира, до этого дважды вылетая на стадии ⅛ финала и групповом этапе.
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему также принадлежат рекорды по числу голов в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».
Чемпионат мира завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.