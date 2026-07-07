В ГОСТ на русскую кухню войдет 260 блюд

«Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно, исторически относятся к русской кухне. Мы не знали, какое количество блюд будет, и не ограничивали наших рестораторов, историков и поваров. В итоге определили, что будет порядка 260 блюд. Сегодня 133 рецептуры уже согласованы, то есть более половины. Сейчас идет очень активная работа», — сказал он.