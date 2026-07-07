В ГД предложили запустить программу трейд-ин на российские электромобили

Как считает депутат, нужно смотреть на поддержку электротранспорта не только через нормы для производителей, но и через создание условий для спроса. Одно из возможных решений — «программа трейд-ин для граждан, покупающих российский электромобиль вместо прежней бензиновой машины». «Государство должно помогать людям удобным образом перейти к новой технике, которая, к слову, тоже должна быть удобна», — отметил он.