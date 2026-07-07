В ГД предложили запустить программу трейд-ин на российские электромобили

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россиянам нужно обеспечить комфортные условия для массового использования электромобилей. Для этого стоит развивать инфраструктуру и, например, запустить специальную программу трейд-ин, заявил ТАСС замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»).
«На мой взгляд, сегодня мы много говорим о технологическом суверенитете и новых транспортных решениях, но пока недостаточно обсуждаем среду, в которой электромобиль должен стать нормальным выбором для человека. А ведь это вопрос подходящей инфраструктуры и инженерной адаптации машины к реальным условиям нашей страны», — сказал он.
Как считает депутат, нужно смотреть на поддержку электротранспорта не только через нормы для производителей, но и через создание условий для спроса. Одно из возможных решений — «программа трейд-ин для граждан, покупающих российский электромобиль вместо прежней бензиновой машины». «Государство должно помогать людям удобным образом перейти к новой технике, которая, к слову, тоже должна быть удобна», — отметил он.
Кроме того, продолжил Новичков, необходима грантовая поддержка исследований по адаптации электромобилей к холодному климату. «Без нее российский электромобиль будет игрушкой для теплой погоды, а это должна быть машина, которая нормально работает сибирской зимой», — пояснил он.
Третье решение — субсидирование быстрых зарядных станций в регионах. «Ведь если человек не понимает, где он будет заряжать машину вне города, никакие меры поддержки нормально ему не помогут», — резюмировал депутат.