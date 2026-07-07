Для российских первоклашек полностью отменили домашку: решение уже принято

В действующих «Методических рекомендациях по организации домашней учебной работы», подготовленных Институтом стратегии развития образования по заказу Минпросвещения, первоклассникам разрешалось задавать уроки на дом, но с условием постепенного введения и ограничением по времени — не более часа.