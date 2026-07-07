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Для российских первоклашек полностью отменили домашку: решение уже принято

Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2026 года для первоклассников отменяются домашние задания. Об этом говорится в письме Министерства просвещения РФ.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — следует из текста документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В действующих «Методических рекомендациях по организации домашней учебной работы», подготовленных Институтом стратегии развития образования по заказу Минпросвещения, первоклассникам разрешалось задавать уроки на дом, но с условием постепенного введения и ограничением по времени — не более часа.

Напомним, что с сентября в российских школах также введут курс «Духовно-нравственная культура России».

Через год, 1 сентября 2027 года в школах России изменится программа обучения для старшеклассников — содержание обучения сделают более прикладным.