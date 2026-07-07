В Хабаровском крае из 52 кг мяса налепили 90 кг пельменей

«В результате анализа сведений, размещенных в компоненте “Меркурий”, установлено, что 18 февраля уполномоченным лицом ИП Горчиной З. М. оформлены ветеринарные сопроводительные документы на производство 90,8 кг пельменей, тефтелей и котлет. При этом в качестве сырья для данной продукции было использовано 52,4 кг свиной лопатки», — говорится в сообщении.