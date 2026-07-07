В Хабаровском крае из 52 кг мяса налепили 90 кг пельменей

В Хабаровском крае с помощью компонента «Меркурий» выявлено производство мясных полуфабрикатов из недостаточного объема сырья. Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора индивидуальному предпринимателю из п. Новостройка (Хабаровский край) объявлено предостережение, сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате анализа сведений, размещенных в компоненте “Меркурий”, установлено, что 18 февраля уполномоченным лицом ИП Горчиной З. М. оформлены ветеринарные сопроводительные документы на производство 90,8 кг пельменей, тефтелей и котлет. При этом в качестве сырья для данной продукции было использовано 52,4 кг свиной лопатки», — говорится в сообщении.
Технологические процессы производства мясных полуфабрикатов не позволяют выработать такое количество готовой продукции из сырья этого веса.
Оформление производственных ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию, изготовленную из недостаточного количества сырья, могут свидетельствовать об использовании изготовителем сырья неизвестного происхождения и качества, установить прослеживаемость которого невозможно.
Отметим, с начала года в Хабаровском крае службой объявлено около 300 предостережений по нарушениям, выявленным с помощью анализа сведений, размещенных в компоненте «Меркурий».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хабаровское предприятие поймали на «молочных махинациях». «Меркурий» выявил несоответствие объемов сырья объемам готовой продукции.