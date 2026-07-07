В Красноярском крае планируют вновь поднять плату за вывоз мусора. Минэкологии даже подготовило обоснование и расчеты. В настоящее время министерство тарифной политики получило их и рассматривает. И если будет получено положительное заключение, то строчки в платежках за вывоз ТКО изменятся уже с октября или ноября текущего года, то есть после выборов.
Заместитель министра экологии Артем Черных, выступая на круглом столе краевого отделения Общероссийского народного фронта, сообщил, что тарифы занижены: по его словам город растет, жители стали больше потреблять, а мусоровозов не хватает и оператор «спешно перебрасывает технику с участка на участок». Сам оператор «РосТех» приводит массу оправданий: во дворы трудно проехать, техники не хватает, тарифы занижены, сетки для пластиковых бутылок неудобные.
Нетрудно представить реакцию жителей на такие объяснения.