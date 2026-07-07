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Региональный форум Комитета семей воинов Отечества прошёл в Хабаровске

Семьи участников СВО получили юридическую поддержку.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прошёл первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества. Для участников специальной военной операции и их родных работал «Правомобиль» — выездная служба, в состав которой вошли юристы, представители Соцфонда России, Минтруда, уполномоченный по правам человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Комитет семей воинов Отечества основан 23 ноября 2022 года. Об открытии новой созданной для помощи семьям воинов структуры объявили на встрече Владимира Путина с матерями военнослужащих. Задачи комитета: правовая помощь, культурно-патриотическая деятельность, духовно-психологическая поддержка. На сегодняшний день помощь военнослужащим и их семьям оказывают 89 штабов в 89 регионах России и Республике Абхазия. В Хабаровске отделение комитета работает совместно с фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО.

Участники прошедшего в Доме офицеров Восточного военного округа форума обсуждали социальную поддержку участников СВО и их близких, льготы, налоговые вопросы, нюансы оформления недвижимости, психологическую адаптацию бойцов к мирной жизни.

На площадке «Правомобиль» 34 семьи участников СВО получили юридическую помощь. здесь работали представители прокуратуры, УФНС России, УФССП, отделения Социального фонда РФ, нотариальной и адвокатской палат, Госюрбюро, уполномоченные по правам человека и ребенка, представители Министерства труда, занятости и социального развития, военного комиссариата. Чаще всего поступали обращения, касающиеся земельного законодательства.

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