В России стал бесплатным важный тест для будущих мам

Баланин напомнил, ЭКО по ОМС доступно в России с 2013 года. Чтобы воспользоваться программой, пациентке нужно пройти обследования, получить врачебное направление и подать пакет документов в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. Он также добавил, что при неудаче первой попытки допускается повторное обращение.