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В России стал бесплатным важный тест для будущих мам

Баланин: в России стало бесплатным генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО.

Источник: Комсомольская правда

В России генетическое исследование эмбрионов перед ЭКО теперь можно пройти бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«Для повышения шансов на рождение здорового ребенка в тариф экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включены затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов», — пояснил он для РИА Новости.

Баланин напомнил, ЭКО по ОМС доступно в России с 2013 года. Чтобы воспользоваться программой, пациентке нужно пройти обследования, получить врачебное направление и подать пакет документов в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. Он также добавил, что при неудаче первой попытки допускается повторное обращение.

По данным ФФОМС, за 2025 год в рамках территориальных программ сделано 104 тыс. ЭКО, а федеральные клиники по базовой программе ОМС провели 12,6 тыс. таких процедур.

Напомним, что с 1 сентября фельдшеры получат новые полномочия.