UKMO: в Омане в результате попадания снаряда загорелся танкер

В Омане был атакован танкер, информирует UKMTO.
В управлении морских торговых операций Британии уточнили, что в левый борт судна попал неизвестный снаряд. В результате танкер загорелся.
Инцидент случился в восьми милях от побережья Омана, танкер следовал в южном направлении.
«Получено сообщение об инциденте в восьми морских милях к востоку от населённого пункта Лимах, Оман. Танкер сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что привело к возгоранию», — говорится в сообщении.
В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефти нет.
Напомним, по данным UKMTO, в июне неизвестные атаковали танкер в Ормузском проливе.