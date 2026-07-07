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UKMO: в Омане в результате попадания снаряда загорелся танкер

В Омане был атакован танкер, в левый борт попал неизвестный снаряд, в результате случившегося никто не пострадал, разлива нефти нет, информирует UKMTO.

Источник: Аргументы и факты

В Омане был атакован танкер, информирует UKMTO.

В управлении морских торговых операций Британии уточнили, что в левый борт судна попал неизвестный снаряд. В результате танкер загорелся.

Инцидент случился в восьми милях от побережья Омана, танкер следовал в южном направлении.

«Получено сообщение об инциденте в восьми морских милях к востоку от населённого пункта Лимах, Оман. Танкер сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что привело к возгоранию», — говорится в сообщении.

В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефти нет.

Напомним, по данным UKMTO, в июне неизвестные атаковали танкер в Ормузском проливе.