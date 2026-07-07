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Глава Красноярска провел выездное совещание по подготовке города к зиме

В минувшем отопительном сезоне горожане 350 раз пожаловались на проблемы с теплом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел выездное совещание по подготовке города к зиме. Мероприятие состоялось на ТЭЦ-3, где градоначальник осмотрел производственные объекты. Ему рассказали о модернизации сетей теплоснабжения: так, в текущем году будет обновлены еще около 55 километров трубопроводов. А в целом за шесть лет отремонтированы, реконструированы и построены 300 км. Также возведены центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. В целом уровень износа инфраструктуры снизился с 70 до 45%.

Отдельно на совещании рассмотрели вопросы по обращениям жителей города. Для понимания: в предыдущий отопительный сезон в пик морозов через соцсети поступило около 350 жалоб красноярцев на холод в квартирах. Характер проблем разный, некоторые вопросы решались сразу, для других нужна была подготовка. Например, для ремонта межпанельных швов.

Также говорили о переводе частного сектора в городе на электроотопление. Такое оборудование смонтировано в 771 доме. Часть затрат на установку и оплату счетов взяла на себя ресурсоснабжающая организация.