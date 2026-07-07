Глава Красноярска провел выездное совещание по подготовке города к зиме

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел выездное совещание по подготовке города к зиме. Мероприятие состоялось на ТЭЦ-3, где градоначальник осмотрел производственные объекты. Ему рассказали о модернизации сетей теплоснабжения: так, в текущем году будет обновлены еще около 55 километров трубопроводов. А в целом за шесть лет отремонтированы, реконструированы и построены 300 км. Также возведены центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. В целом уровень износа инфраструктуры снизился с 70 до 45%.