Глава Красноярска провел выездное совещание по подготовке города к зиме

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел выездное совещание по подготовке города к зиме. Мероприятие состоялось на ТЭЦ-3, где градоначальник осмотрел производственные объекты. Ему рассказали о модернизации сетей теплоснабжения: так, в текущем году будет обновлены еще около 55 километров трубопроводов. А в целом за шесть лет отремонтированы, реконструированы и построены 300 км. Также возведены центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. В целом уровень износа инфраструктуры снизился с 70 до 45%.
Отдельно на совещании рассмотрели вопросы по обращениям жителей города. Для понимания: в предыдущий отопительный сезон в пик морозов через соцсети поступило около 350 жалоб красноярцев на холод в квартирах. Характер проблем разный, некоторые вопросы решались сразу, для других нужна была подготовка. Например, для ремонта межпанельных швов.
Также говорили о переводе частного сектора в городе на электроотопление. Такое оборудование смонтировано в 771 доме. Часть затрат на установку и оплату счетов взяла на себя ресурсоснабжающая организация.