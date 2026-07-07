Ветеринар рассказала, как подготовить собаку к походу в общественное место

«Перед походом в общественное место с собакой, важно убедиться, что питомец спокойно чувствует себя среди незнакомых людей, городского шума и новых запахов. Это навык, который не появляется за один день — здесь помогут только время и регулярная практика. Чаще гуляйте с собакой в оживленных местах и взаимодействуйте с другими животными и их владельцами», — сообщила она.