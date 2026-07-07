Ветеринар рассказала, как подготовить собаку к походу в общественное место

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владельцу собаки необходимо чаще гулять с ней в оживленных местах, среди незнакомых людей, городского шума и новых запахов, а также давать ей взаимодействовать с другими животными и их владельцами, заявила РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
«Перед походом в общественное место с собакой, важно убедиться, что питомец спокойно чувствует себя среди незнакомых людей, городского шума и новых запахов. Это навык, который не появляется за один день — здесь помогут только время и регулярная практика. Чаще гуляйте с собакой в оживленных местах и взаимодействуйте с другими животными и их владельцами», — сообщила она.
Врач отметила, что не менее важно заранее освоить базовые команды: «рядом», «нельзя», «ко мне», «сидеть». Владельцу собаки нужно убедиться, что питомец слушается и его поведение можно контролировать в любой ситуации.
Онуфриенко добавила, что владельцу перед посещением кафе или ресторана необходимо ознакомиться с правилами заведения. В большинстве из них собаке разрешено находиться только на полу рядом с хозяином и обязательно на поводке, а в некоторых местах для крупных пород может потребоваться намордник.
Кроме того, она порекомендовала следить за тем, чтобы питомец не ел и не пил из человеческой посуды — лучше попросить у персонала специальную миску. Также, если питомец интересуется другими гостями, важно убедиться, что гости открыты к такому знакомству.
«На всякий случай возьмите с собой любимую игрушку питомца. Она скрасит досуг собаки, пока вы отдыхаете. Если же животное начнет волноваться, знакомый предмет поможет переключить его внимание и быстрее успокоить», — закончила врач.