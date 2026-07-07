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Криштиану Роналду заявил, что подумает о своем будущем

Португалец хочет избежать поспешных решений.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время подумает о своем будущем. Об этом он заявил после поражения в ⅛ финала чемпионата мира от команды Испании, его комментарий приводит AFP.

В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании со счетом 0:1 и не смогла выйти в четвертьфинал. 41-летний Роналду в воскресенье сообщил, что этот чемпионат мира станет для него последним в карьере. Контракт игрока с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии будет действовать еще один год.

«Правда в том, что это был мой последний чемпионат мира, но что касается остального, у меня будет время подумать, побыть с семьей, избежать поспешных решений, и я буду двигаться дальше», — сказал Роналду.

«Естественно, мне грустно покидать чемпионат мира таким образом, но, как я сказал на пресс-конференции, я отдал все силы — сделал все, что мог, и ухожу с чистой совестью. Это футбол, это жизнь футболиста: иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, и ты должен продолжать двигаться вперед», — добавил португалец.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».

В ⅛ финала сборная Португалии сыграет против команды Испании. Встреча пройдет 6 июля. Мировое первенство, которое проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.

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