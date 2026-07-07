Криштиану Роналду заявил, что подумает о своем будущем

«Естественно, мне грустно покидать чемпионат мира таким образом, но, как я сказал на пресс-конференции, я отдал все силы — сделал все, что мог, и ухожу с чистой совестью. Это футбол, это жизнь футболиста: иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, и ты должен продолжать двигаться вперед», — добавил португалец.