Врачи вытащили 15-летнего парня с того света после падения с электросамоката в Находке

Подростка привезли в больницу в критическом состоянии после того, как он не справился с управлением на электросамокате. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, перелом черепа, большую гематому и отек головного мозга. Операция шла около двух часов. Нейрохирург, анестезиолог и медсестра работали как единое целое: убрали гематому, остановили кровотечение — и парень остался жив. После операции он больше недели дышал через аппарат ИВЛ. Ему пришлось заново учиться дышать, глотать и делать шаги. Через три недели его выписали. Теперь впереди — долгая реабилитация.