Мошенники оформили микрокредит на женщину, используя ее старый номер телефона

50-летняя жительница Магадана рассказала полиции, что стала жертвой дистанционных мошенников. Неизвестный воспользовался персональными данными колымчанки и получил доступ к ее старой электронной почте и номеру телефона, которым женщина больше не пользовалась. Это позволило злоумышленнику оформить на потерпевшую микрозаем на 30 тысяч рублей. Деньги поступили на счет преступнику. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.