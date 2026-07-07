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Мошенники оформили микрокредит на женщину, используя ее старый номер телефона

50-летняя жительница Магадана рассказала полиции, что стала жертвой дистанционных мошенников. Неизвестный воспользовался персональными данными колымчанки и получил доступ к ее старой электронной почте и номеру телефона, которым женщина больше не пользовалась. Это позволило злоумышленнику оформить на потерпевшую микрозаем на 30 тысяч рублей. Деньги поступили на счет преступнику. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

50-летняя жительница Магадана рассказала полиции, что стала жертвой дистанционных мошенников. Неизвестный воспользовался персональными данными колымчанки и получил доступ к ее старой электронной почте и номеру телефона, которым женщина больше не пользовалась. Это позволило злоумышленнику оформить на потерпевшую микрозаем на 30 тысяч рублей. Деньги поступили на счет преступнику. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.