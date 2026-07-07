50 молодых красноярцев получили от мэра денежные премии за таланты

В Красноярске в 34 раз состоялась церемония вручения премии главы города молодым талантам. По 70 тысяч рублей получили 50 человек, сообщили в мэрии.
Награда вручается за особые достижения в области образования, культуры, спорта, общественной и научно-учебной деятельности. Определяет самых успешных молодых людей в каждом направлении конкурсная комиссия.
В этом году торжественная церемония впервые прошла в пространстве Театра юного зрителя. Знаки отличия и памятные дипломы лауреатам вручил глава Красноярска Сергей Верещагин:
«…Горжусь тем, какая яркая, творческая у нас молодёжь. Сегодня вы доказываете своим примером, что талант, помноженный на труд, способен на многое. У каждого из вас уже есть история личного успеха, в который вы вложили очень много времени, усилий и стараний. Желаю вам новых побед и удачи».
Кроме официальной части мероприятие включало и творческую программу.
Список лауреатов можно посмотреть на сайте администрации.
Напомним, премия главы города молодым талантам вручается ежегодно с 1993 года красноярцам в возрасте от 14 до 35 лет, проявившим себя в различных сферах деятельности и внесшим свой вклад в развитие города. Победителями конкурса, в соответствии с положением, выбираются 50 человек среди призёров олимпиад, соревнований, дипломантов конкурсов и фестивалей, молодых учёных и лидеров общественных объединений.