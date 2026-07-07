50 молодых красноярцев получили от мэра денежные премии за таланты

«…Горжусь тем, какая яркая, творческая у нас молодёжь. Сегодня вы доказываете своим примером, что талант, помноженный на труд, способен на многое. У каждого из вас уже есть история личного успеха, в который вы вложили очень много времени, усилий и стараний. Желаю вам новых побед и удачи».