Минпросвещения с 1 сентября отменило домашние задания в первых классах

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России появятся новые учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о привлечении к их созданию ведущих научных организаций — Российской академии наук и Московского физико-технического института. Ведомство планирует выпустить как базовые пособия, так и учебники для углублённого изучения этих предметов. Других подробностей о сроках и содержании новых учебников Кравцов не привёл.