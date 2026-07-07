Пожарные подразделения Приморья пополнились четырьмя новыми автомобилями

Губернатор Приморья Олег Кожемяко передал пожарным ключи от четырёх новых автомобилей марки «Урал». Техника поступит в Шкотовский, Чугуевский и Анучинский муниципальные округа — в посёлки Новонежино и Смоляниново, а также в сёла Самарка и Анучино, сообщила пресс-служба краевого правительства.
В торжественной обстановке глава региона поблагодарил огнеборцев за мужество и профессионализм, проявленные при ликвидации чрезвычайных ситуаций, и подчеркнул, что краевые власти последовательно укрепляют противопожарную безопасность.
«За последние годы мы приобрели и передали в пожарные части 49 пожарных автомобилей, 43 единицы техники повышенной проходимости, открыли уже 16 пожарных депо, ещё 12 у нас стоят в планах на 2026−2027 годы. Мы это делаем для того, чтобы минимизировать потери личного имущества граждан от пожара, нанесения ущерба природе и, безусловно, спасения жизней», — заявил Кожемяко.
Он также напомнил, что в Приморье активно внедряются современные технологии — в том числе беспилотники для мониторинга пожарной обстановки и более точного планирования тушения. После церемонии губернатор осмотрел новую технику.
Отмечается, что по данным МЧС, в 2025 году спасатели края ликвидировали более 11 тысяч пожаров, свыше 2 тысяч раз выезжали на ДТП и 124 раза — на происшествия на воде. Всего за год службы РСЧС оказали помощь в более чем 18 тысячах случаев.