Пожарные подразделения Приморья пополнились четырьмя новыми автомобилями

Отмечается, что по данным МЧС, в 2025 году спасатели края ликвидировали более 11 тысяч пожаров, свыше 2 тысяч раз выезжали на ДТП и 124 раза — на происшествия на воде. Всего за год службы РСЧС оказали помощь в более чем 18 тысячах случаев.