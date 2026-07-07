В Магаданской области за неделю выявили почти четыре с половиной тысячи нарушений ПДД

В Магаданской области госавтоинспекторы подвели итоги работы за минувшую неделю. Цифры нарушений впечатляют: почти четыре с половиной тысячи случаев. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Магаданской области, с 29 июня по 5 июля сотрудниками и камерами автоматической фиксации выявлено 4479 нарушений Правил дорожного движения. Шестеро водителей задержаны в состоянии опьянения, ещё двое отказались от медицинского освидетельствования. Зафиксировано 29 случаев управления автомобилем водителями без прав и два факта — лишёнными права управления.
Серьёзную тревогу вызывает игнорирование ремней безопасности и мотошлемов — таких нарушений более полутора тысяч. Также выявлено два случая неправильной перевозки детей, одиннадцать проездов на красный свет, четыре нарушения требований знаков и разметки, девять фактов незаконной тонировки. За превышение скорости составлено 2254 административных материала. На специализированную стоянку помещено 17 транспортных средств.
За неделю зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек. Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД.
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