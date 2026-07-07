В Магаданской области за неделю выявили почти четыре с половиной тысячи нарушений ПДД

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Магаданской области, с 29 июня по 5 июля сотрудниками и камерами автоматической фиксации выявлено 4479 нарушений Правил дорожного движения. Шестеро водителей задержаны в состоянии опьянения, ещё двое отказались от медицинского освидетельствования. Зафиксировано 29 случаев управления автомобилем водителями без прав и два факта — лишёнными права управления.