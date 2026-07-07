Массажист раскрыла 6 домашних спа-ритуалов, которые помогут разогнать лимфу

Одним из таких способов она назвала массаж сухой щёткой. Для процедуры лучше использовать натуральную щётку и средство, обеспечивающее скольжение, — например, лёгкое масло или гель для душа. Выполнять такой массаж рекомендуется не чаще одного раза в неделю, чтобы не пересушить кожу. Все движения должны быть направлены по ходу лимфотока — от стоп вверх, от кистей к плечам, от поясницы к шее.