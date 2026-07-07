Губернатор поручил решить вопрос с вывозом мусора в Красноярске

В нынешнем году уже закуплено 2,5 тысячи новых контейнеров, до конца года планируется приобрести еще 5 тысяч, обустроить более 2,1 тысячи контейнерных площадок. В частности для Красноярска — более 1,6 тысяч контейнеров. Также региональные операторы планируют приобрести более 40 единиц техники.