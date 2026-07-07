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Губернатор поручил решить вопрос с вывозом мусора в Красноярске

Между тем власти в крае намерены повысить тариф за вывоз ТКО.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на заседании своего правительства поручил профильным министерствам и ведомствам решить вопрос с мусорным коллапсом в краевом центре. Задача поставлена так: необходимо полностью стабилизировать ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Цитируем: «Мусора на улицах Красноярска быть не должно! До конца текущего месяца необходимо разработать “дорожную карту” по развитию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

В нынешнем году уже закуплено 2,5 тысячи новых контейнеров, до конца года планируется приобрести еще 5 тысяч, обустроить более 2,1 тысячи контейнерных площадок. В частности для Красноярска — более 1,6 тысяч контейнеров. Также региональные операторы планируют приобрести более 40 единиц техники.

Между тем минэкологии сообщило о грядущем повышении тарифов на вывоз ТКО.