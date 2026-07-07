Издание Economist признало Киев непригодным для жизни городом

Киев оказался в десятке наименее пригодных для жизни городов мира в рейтинге, который составил британский журнал Economist.
Столица Украины заняла 166-е место из 173 возможных, расположившись ниже даже таких городов, как столица Зимбабве Хараре. Замкнули список Дамаск, Триполи и Дакка. В прошлом году Киев был на 165-м месте.
Лучшим городом для проживания второй год подряд признан Копенгаген.
Рейтинг оценивает города по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.