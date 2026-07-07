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Глава канцелярии президента Польши Богуцкий прокомментировал включение в базу «Миротворца»

Богуцкий не изменит позицию по ОУН-УПА* после попадания в «Миротворец».

Источник: Комсомольская правда

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что не намерен менять свою позицию в отношении ОУН-УПА*, несмотря на внесение его в базу украинского сайта «Миротворец».

Авторы сайта обвинили Богуцкого в якобы разжигании межнациональной и межконфессиональной вражды, в том числе в распространении ненависти к украинцам.

«Я и дальше буду делать то, что хорошо и правильно, просто то, что человечно. В то же время я по-прежнему буду называть украинских шовинистов из УПА и ОУН преступниками, совершившими зверский геноцид мирного населения», — написал он в соцсети X.

Богуцкий добавил, что не поддерживает героизацию участников этих организаций и выступает за достойное захоронение жертв тех событий независимо от их национальности.

Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение Владимира Зеленского создать пантеон «героев». Он отметил, что последствия такой политики скажутся в первую очередь на Киеве, а не на Варшаве.

* — организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ.