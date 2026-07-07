ПСЖ купил нового вратаря в конкуренты Сафонову

Уроженец Комо подписал с парижанами контракт до 2031 года и получит 16-й номер. Лонгони родился 31 января 2008 года, в девять лет присоединился к академии «Милана», а в феврале 2024 года подписал первый профессиональный контракт. Вратарь ростом 192 см участвовал в Юношеской лиге УЕФА в составе миланской команды. Он известен надёжными действиями в воротах и хорошей игрой ногами.