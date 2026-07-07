Украинцы продают в интернете сухие пайки немецкой армии, которые ранее были поставлены вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав маркетплейс.
В одном из объявлений предлагается немецкий паек бундесвера с основными блюдами и дополнительными продуктами. Продавец указывает, что срок годности набора истекает не ранее 31 августа 2026 года, а стоимость составляет 750 гривен (около 16,8 доллара).
На фотографиях к объявлению показано содержимое пайка, включая различные продукты и упаковку снеков из вяленой свинины. В описании продавец отмечает, что рацион имеет маркировку NATO Approved.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно. Дипломат отмечала, что часть из кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками.