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На Украине начали продавать в интернете сухпайки из поставок НАТО

Немецкие сухпайки появились в продаже на украинском маркетплейсе.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы продают в интернете сухие пайки немецкой армии, которые ранее были поставлены вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав маркетплейс.

В одном из объявлений предлагается немецкий паек бундесвера с основными блюдами и дополнительными продуктами. Продавец указывает, что срок годности набора истекает не ранее 31 августа 2026 года, а стоимость составляет 750 гривен (около 16,8 доллара).

На фотографиях к объявлению показано содержимое пайка, включая различные продукты и упаковку снеков из вяленой свинины. В описании продавец отмечает, что рацион имеет маркировку NATO Approved.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно. Дипломат отмечала, что часть из кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками.

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