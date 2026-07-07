Опрошенные россияне внесли низкий уровень жизни в список главных проблем детства

В АЦ ВЦИОМ, в частности, констатировали, что изменился образ хорошо подготовленного к жизни ребенка. Если в 2006 году внимание было сконцентрировано на образовании (53%) и здоровье (52%), то в 2026 году россияне стали ставить на первый план образование (37%), воспитание честности и доброты (33%), а также патриотизма (31%) и дисциплины (30%).