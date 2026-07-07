Опрошенные россияне внесли низкий уровень жизни в список главных проблем детства

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Около трети россиян (29%) назвали низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркоманию одной из главных проблем их детства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
В число таких проблем, по мнению россиян, также вошли трудности воспитания в детских садах и школах (19% опрошенных), эгоистичность общества и нежелание иметь детей (15%).
Согласно опросу, свыше половины россиян (58%) отметили, что сейчас жизнь детей более опасна, а 21% опрошенных привели обратное мнение. 14% респондентов считают, что в жизни детей сегодня ничего не поменялось, а 7% затруднились ответить.
В АЦ ВЦИОМ, в частности, констатировали, что изменился образ хорошо подготовленного к жизни ребенка. Если в 2006 году внимание было сконцентрировано на образовании (53%) и здоровье (52%), то в 2026 году россияне стали ставить на первый план образование (37%), воспитание честности и доброты (33%), а также патриотизма (31%) и дисциплины (30%).
Опрос проводился в мае, уточняют «Ведомости». В нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.