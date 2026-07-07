В Красноярском крае объявлен очередной день без разводов

В среду, 8 июля, в ЗАГСах Красноярского края вновь пройдет социальная акция «Скажем НЕТ разводам!».
Напомним, специальный день, когда сотрудники не принимают у пар заявления о расторжении брака, учрежден в целях сохранения семейных ценностей и уз.
8 июля пары, которые столкнулись с трудностями в отношениях, приглашают на бесплатные консультации с профессиональными психологами. Так, в Доме семейных торжеств Красноярска (пр. Мира, 24 г) с 10 до 12 часов будут ждать два специалиста: семейный психолог и медиатор. В отделе ЗАГС Ленинского района Красноярска (Красраб, 36) в это же время проконсультируют профессиональные психологи регионального отделения «Российский Красный Крест». В Талнахском отделе ЗАГС Норильска (ул. Диксона, 10) с 9 до 17 часов с желающими развестись поработают психологи из Центра семьи.
«Специалисты готовы выслушать, разобраться в ситуации и вместе с вами найти решение, которое сохранит семью… Споры, разногласия, ссоры. Порой кажется, что выхода нет. Но это не так — мы поможем его найти! Не принимайте важных решений на эмоциях — дайте отношениям шанс. Обратитесь за консультацией к нашим психологам, и вместе мы сможем преодолеть кризис и вернуть взаимопонимание и гармонию. Не позволяйте ссорам затмить ту любовь, с которой всё начиналось. Каждая семья заслуживает шанса стать счастливее — и мы готовы вам в этом помочь!», — обратились к красноярцам на грани развода в Агентстве записи актов гражданского состояния региона.
Подробности акции «Скажем НЕТ разводам!» можно узнать по телефону 8 (391)222−62−41, 222−62−40.