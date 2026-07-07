В Красноярском крае объявлен очередной день без разводов

«Специалисты готовы выслушать, разобраться в ситуации и вместе с вами найти решение, которое сохранит семью… Споры, разногласия, ссоры. Порой кажется, что выхода нет. Но это не так — мы поможем его найти! Не принимайте важных решений на эмоциях — дайте отношениям шанс. Обратитесь за консультацией к нашим психологам, и вместе мы сможем преодолеть кризис и вернуть взаимопонимание и гармонию. Не позволяйте ссорам затмить ту любовь, с которой всё начиналось. Каждая семья заслуживает шанса стать счастливее — и мы готовы вам в этом помочь!», — обратились к красноярцам на грани развода в Агентстве записи актов гражданского состояния региона.