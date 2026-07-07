7 июля — День Ивана Купалы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Иван Купала — один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.
В канун праздника было принято собирать травы и цветы, плести венки, прыгать через костер и гадать. Кроме того, считалось, что в ночь на Ивана Купалу единственный раз в году расцветает папоротник, и его цветок обладал особыми свойствами — открывал все тайны мира. Найти его было очень непросто, но тот, кто преодолеет все испытания и найдет цветок, сможет видеть все клады и повелевать злыми духами.
Обязательным обычаем этого дня было массовое купание. Считалось, что с этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было купаться без опасений. Кроме того, вода Иванова дня наделялась живительными и магическими свойствами.
Иван Купала или Купайла — с древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. В языческие времена он выпадал на дни летнего солнцестояния, когда ночь в году самая короткая.
После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. Некоторые европейские страны отмечают Иванов день или День святого Ивана по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.