7 июля — День Ивана Купалы

В канун праздника было принято собирать травы и цветы, плести венки, прыгать через костер и гадать. Кроме того, считалось, что в ночь на Ивана Купалу единственный раз в году расцветает папоротник, и его цветок обладал особыми свойствами — открывал все тайны мира. Найти его было очень непросто, но тот, кто преодолеет все испытания и найдет цветок, сможет видеть все клады и повелевать злыми духами.