Поиск пропавшей 70 лет назад подлодки С-117 начат у побережья Хабаровского края

Подводная лодка под командованием В. М. Красникова вышла на учения 14 декабря из порта Советская Гавань в сторону Холмска на острове Сахалин. Вечером того же дня штаб Тихоокеанского флота получил радио от подлодки с сообщением о поломке правого дизеля и о том, что корабль продолжает двигаться в назначенный для тренировки район. Сутки спустя, 15 декабря в 3 часа 15 минут по местному времени, командир С-117 сообщил о том, что силовая установка отремонтирована и двигатели в строю.