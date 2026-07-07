Поиск пропавшей 70 лет назад подлодки С-117 начат у побережья Хабаровского края

Экспедиция Тихоокеанского флота ВМФ России в районе Татарского пролива и залива Невельского Японского моря начала поиск подводной лодки С-117, бесследно пропавшей зимой 1952 года во время учений. На борту корабля на момент ЧП находилось 52 человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подводная лодка под командованием В. М. Красникова вышла на учения 14 декабря из порта Советская Гавань в сторону Холмска на острове Сахалин. Вечером того же дня штаб Тихоокеанского флота получил радио от подлодки с сообщением о поломке правого дизеля и о том, что корабль продолжает двигаться в назначенный для тренировки район. Сутки спустя, 15 декабря в 3 часа 15 минут по местному времени, командир С-117 сообщил о том, что силовая установка отремонтирована и двигатели в строю.
По легенде учений, около 17:00 часов экипаж подлодки должен был обнаружить корабль-цель и сообщить о событии в штаб. Этого не произошло — С-117 стала единственной советской подводной лодкой, пропавшей в мирное время, которая так и не была найдена. Военно-морской министр Николай Кузнецов доложил Иосифу Сталину, что С-117 погибла 15 декабря в период с 3:00 ночи до 15:00. Отсутствие обломков и сигнального буя говорит о том, что подлодка, возможно, затонула на большой глубине.
В 1999 году в посёлке Заветы Ильича Хабаровского края на средства личного состава 366-го дивизиона подводных лодок был установлен памятник морякам-подводникам.
— Поиски продолжались до 1953 года и не дали результатов, — отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота. — 25 апреля 1953 года С-117 официально исключили из состава Военно-морского флота и до сих пор причина и место гибели лодки остаются неизвестными.
Государственная комиссия, расследовавшая инцидент, предложила несколько версий произошедшего. Среди них — отказ двигателей во время шторма, столкновение с плавучей миной, замеченной в районе исчезновения С-117 накануне, атака американской подводной лодки или столкновение с гражданским судном, работавшим на линии Ванино — Холмск.
— С борта гидрографического катера «Александр Анищенко» специалисты осуществляют съемку рельефа дна с помощью автоматизированного гидрографического комплекса на базе многолучевого эхолота, — отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота. — При обнаружении объектов, соответствующих характеристикам С-117, будет выполнено более детальное обследование с целью их идентификации.