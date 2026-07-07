Новосибирцам рассказали о схеме мошенничества с быстрым оформлением визы

Мошенники обманывают россиян, предлагая услуги по срочному оформлению виз и загранпаспортов, сообщают РИА Новости.
По словам члена Общественной палаты РФ Евгения Машарова, аферисты размещают объявления с обещаниями сделать документы за несколько дней, выдавая себя за посредников.
В результате граждане теряют не только деньги, но и конфиденциальные персональные данные, которые злоумышленники затем используют в своих целях. При этом никакой реальной услуги мошенники не оказывают.
Эксперт подчеркивает, что срочное оформление загранпаспорта возможно исключительно в установленных законом случаях, а не через объявления или знакомства, и призывает проверять контакты визовых центров и посольств только на официальных сайтах.