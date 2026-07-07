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ЛДПР предложила отменить НДФЛ для врачей с доходом до 100 тыс. рублей

Необходимость таких мер связана с острым дефицитом медицинских кадров, отметил лидер партии Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ЛДПР предлагает освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) врачей, чья заработная плата не превышает 100 тыс. рублей в месяц. Об этом заявил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

По его словам, необходимость таких мер связана с острым дефицитом медицинских кадров, особенно узких специалистов. Слуцкий отметил, что этот вывод был сделан по итогам Всероссийского форума пациентов и анализа ситуации в регионах, который провели региональные отделения партии.

«Необходимы срочные и решительные меры. Для врачей отменим НДФЛ с доходов ниже 100 тыс. рублей. Это повысит престиж профессии и поможет притоку качественных специалистов», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что эта мера включена в предвыборную программу ЛДПР. Кроме того, партия предлагает увеличить финансирование здравоохранения до 4% ВВП, повысить зарплаты медицинским работникам и расширить меры их социальной поддержки.

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