Названы самые высокооплачиваемые сферы в Иркутской области

В целом по стране средняя зарплата по итогам 2025 года впервые превысила 100 тыс. рублей, показав годовой прирост 14,3%. В первом квартале 2026 года показатель вырос до 108 тыс. рублей. При этом межотраслевой разрыв достигает 3,2 раза: лидирует банковский сектор (227,4 тыс. рублей), а аутсайдерами стали гостиничный бизнес и общепит (70,2 тыс. рублей).