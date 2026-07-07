Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые высокооплачиваемые сферы в Иркутской области

В них зафиксированы самые высокие доходы.

Источник: Аргументы и факты

Иркутск занял 40-е место в рейтинге городов России по уровню зарплат. Об этом в исследовании сообщают РИА Новости.

Аналитики представили пятый ежегодный рейтинг российских городов по доходам в различных отраслях. Иркутск расположился на 40-й строчке. Средняя номинальная зарплата в областном центре составляет 110 тыс. рублей. Самые высокие доходы зафиксированы в сфере профессиональной и научной деятельности — в среднем 141 тыс. рублей.

В целом по стране средняя зарплата по итогам 2025 года впервые превысила 100 тыс. рублей, показав годовой прирост 14,3%. В первом квартале 2026 года показатель вырос до 108 тыс. рублей. При этом межотраслевой разрыв достигает 3,2 раза: лидирует банковский сектор (227,4 тыс. рублей), а аутсайдерами стали гостиничный бизнес и общепит (70,2 тыс. рублей).