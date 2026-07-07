Названы самые высокооплачиваемые сферы в Иркутской области

Иркутск занял 40-е место в рейтинге городов России по уровню зарплат. Об этом в исследовании сообщают РИА Новости.
Аналитики представили пятый ежегодный рейтинг российских городов по доходам в различных отраслях. Иркутск расположился на 40-й строчке. Средняя номинальная зарплата в областном центре составляет 110 тыс. рублей. Самые высокие доходы зафиксированы в сфере профессиональной и научной деятельности — в среднем 141 тыс. рублей.
В целом по стране средняя зарплата по итогам 2025 года впервые превысила 100 тыс. рублей, показав годовой прирост 14,3%. В первом квартале 2026 года показатель вырос до 108 тыс. рублей. При этом межотраслевой разрыв достигает 3,2 раза: лидирует банковский сектор (227,4 тыс. рублей), а аутсайдерами стали гостиничный бизнес и общепит (70,2 тыс. рублей).