В аэропорту Новосибирска задержали десять рейсов и отменили четыре

Утром 7 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво произошли изменения в расписании: четыре рейса были отменены, а ещё десять — задержаны. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта.
Отменены рейсы между Новосибирском и Санкт-Петербургом: FV 6542, SU 6542, FV 6541 и SU 6541. По расписанию они должны были вылететь в 07:10 и прибыть в 06:10, но из-за отмены пассажиры не смогут воспользоваться этими рейсами.
Задержаны рейсы из разных городов в Новосибирск:
* Самолёт из Читы (S7 5222), который должен был прилететь в 05:15, теперь приземлится в 08:35.
* Рейс DP 5525 из Москвы (Шереметьево), запланированный на 06:25, перенесли на 08:00.
* Ещё один рейс из Шереметьево (DP 6525), который должен был вылететь в 07:35, теперь отправится в 08:35.
Кроме того, задержаны следующие рейсы:
* S7 5224 из Читы (перенос с 09:00 на 09:05).
* S7 5728 из Сианя (перенос с 09:40 на 10:25).
* S7 5246 из Нерюнгри (перенос с 10:00 на 10:28).
* S7 5210 из Благовещенска (перенос с 10:55 на 11:04).
* S7 5304 из Норильска (перенос с 11:30 на 12:30).
Также задержан рейс S7 5208 из Владивостока: он прибудет в 15:50 вместо запланированных 14:15. Рейс S7 5284 из Певека перенесли с 18:35 на 19:40.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области объявлена беспилотная опасность.
Татьяна Картавых