В аэропорту Новосибирска задержали десять рейсов и отменили четыре

Отменены рейсы между Новосибирском и Санкт-Петербургом: FV 6542, SU 6542, FV 6541 и SU 6541. По расписанию они должны были вылететь в 07:10 и прибыть в 06:10, но из-за отмены пассажиры не смогут воспользоваться этими рейсами.